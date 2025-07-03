В Крыму сливали отходы в знаменитое розовое озеро

Крымское предприятие «Вода Крыма» осуществляло сброс канализационных вод прямо в Сакское розовое озеро, ущерб экологии составил более миллиона рублей. О нарушениях сообщает Росприроднадзор. Ведомство уже обратилось в суд.

«Инспекторы Росприроднадзора совместно с прокуратурой зафиксировали сброс сточных вод в озеро Сакское (Крым) с территории канализационных очистных сооружений города Саки. Объект находится в ведении ГУП РК «Вода Крыма», — сказано в заявлении.

В озеро была проложена пластиковая труба, по которой отходы уходили прямо в воду. Лабораторные анализы подтвердили, что концентрация вредных веществ превысила допустимую норму. Ущерб, причинённый флоре и фауне, оценён в 1,39 миллиона рублей.