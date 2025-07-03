В Крыму сливали отходы в знаменитое розовое озеро
Росприроднадзор подал в суд на ГУП «Вода Крыма» из-за сбросов в Сакское озеро
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Крымское предприятие «Вода Крыма» осуществляло сброс канализационных вод прямо в Сакское розовое озеро, ущерб экологии составил более миллиона рублей. О нарушениях сообщает Росприроднадзор. Ведомство уже обратилось в суд.
«Инспекторы Росприроднадзора совместно с прокуратурой зафиксировали сброс сточных вод в озеро Сакское (Крым) с территории канализационных очистных сооружений города Саки. Объект находится в ведении ГУП РК «Вода Крыма», — сказано в заявлении.
В озеро была проложена пластиковая труба, по которой отходы уходили прямо в воду. Лабораторные анализы подтвердили, что концентрация вредных веществ превысила допустимую норму. Ущерб, причинённый флоре и фауне, оценён в 1,39 миллиона рублей.
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