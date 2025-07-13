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13 июля, 07:30

Нацбатальон ВСУ «Волки да Винчи» перестал быть элитным

Пленный Османов: Подразделение ВСУ Волки да Винчи утратило статус элитного

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Пленный украинский стрелок Лимар Османов с позывным Волков сообщил, что некогда элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи», которое в прошлом являлось частью признанной террористической и запрещённой в РФ украинской националистической организации «Правый сектор»*, теперь функционирует как рядовой штурмовой батальон, укомплектованный мобилизованными.

«В прошлые годы батальон «Волки да Винчи» был одним из элитных и знаковых подразделений с большим рейтингом. На данный момент он опустился до обычного штурмового батальона, куда берут всех «мобиков» разного возраста и здоровья», — объяснил пленный в беседе с РИА «Новости».

Волков сообщил, что к десятому дню обучения он одним из последних попал в батальон, куда, по его утверждению, зачисляли мобилизованных в возрасте старше сорока лет и с ослабленным здоровьем.

Подразделение «Волки Да Винчи» является частью сухопутных войск Вооружённых сил Украины. Его история началась в январе 2014 года, когда была сформирована 1-я штурмовая рота, входившая в 5-й батальон националистического «Правого сектора»*.

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Ранее сообщалось, что брат украинского военнослужащего Сергея Медведченко, служащий в рядах российской армии, обратился к представителям Армии России с просьбой о пощаде для своего родственника, который недавно сдался в плен. Более того, он предоставил координаты пункта управления БПЛА в Харьковской области.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Ольга Сливченко
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