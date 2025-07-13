Последний прыжок: В Норильске экстремал погиб, бросившись со скалы в ущелье

В Норильске трагически погиб мужчина, прыгнувший со скалы в ущелье «Красные камни». Его тело позже подняли водолазы, сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошёл в популярном среди экстремалов месте — в ущелье «Красные камни». Мужчина не впервые совершал подобные прыжки в воду. На этот раз всё закончилось трагически. После неудачного прыжка его долго не могли найти — к поискам подключили спасателей и водолазов.