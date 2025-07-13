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13 июля, 08:19

Последний прыжок: В Норильске экстремал погиб, бросившись со скалы в ущелье

В Норильске мужчина утонул после прыжка со скалы в ущелье Красные камни

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Норильске трагически погиб мужчина, прыгнувший со скалы в ущелье «Красные камни». Его тело позже подняли водолазы, сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошёл в популярном среди экстремалов месте — в ущелье «Красные камни». Мужчина не впервые совершал подобные прыжки в воду. На этот раз всё закончилось трагически. После неудачного прыжка его долго не могли найти — к поискам подключили спасателей и водолазов.

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Девочка утонула в бассейне спа-комплекса в Ростове-на-Дону, нырнув за браслетом

Это не первый случай, когда опасное купание заканчивается трагедией. Ранее в Крыму погиб студент Ярослав Недин из РГУ нефти и газа. Он прыгнул в холодную воду и не смог всплыть — по словам преподавателей, причиной стала остановка сердца из-за резкого перепада температур. Молодой человек находился на учебной практике и жаловался родным на сильную усталость и напряжённый график.

Милена Скрипальщикова
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