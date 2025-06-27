В Крыму студент умер, окунувшись в холодную воду, пока сопровождающий обедал

В Алуште, одном из курортных городов Крыма, студент Ярослав Недин из РГУ нефти и газа погиб, прыгнув в холодную воду. Он не сумел всплыть, поскольку его сердце остановилось. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на волне».

Ярослав учился на факультете геологии и геодезии и приехал на полуостров в начале июня с целью изучения горных пород и посещения лекций. В разговорах с матерью он жаловался на напряжённый график и нехватку времени даже для приёма пищи.

Через десять дней после прибытия студент перестал выходить на связь. Позже заведующий практикой сообщил родителям, что причиной смерти стала остановка сердца из-за резкого перепада температур после погружения в холодную воду.

Когда мать Ярослава спросила, почему сопровождающие не следили за ним во время происшествия, сотрудник университета ответил, что в этот момент он обедал, поэтому не мог и не должен был контролировать студентов.

«Мы кушали, мы не обязаны за ним следить», — сказал сотрудник.

Родители уже забрали тело сына из Алушты, однако отметили, что от учебного заведения не поступило никаких предложений о помощи или поддержки.