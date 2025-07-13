Потею даже ночью: Стало известно, какую болезнь предрекает излишняя потливость

Для жары, движения и стресса летом потливость кажется нормальной. Но иногда капли пота — это не просто дискомфорт, а тревожный знак. Эксперт телеканала «Доктор», врач-терапевт, онколог Сабухи Самедов рассказал «Газете.ru», как отличить опасный гипергидроз от естественной реакции организма.

«Сказать, что есть жёсткая норма потоотделения — нельзя. Это обширный вопрос, который никто специально не изучал. Потеть — физиологично, особенно если жарко или вы активно двигаетесь», — объяснил врач.

По словам врача, если повышенная потливость сохраняется с детства, скорее всего, речь идёт о первичном гипергидрозе. Он часто локализован — например, в области ладоней, стоп или подмышек, и связан с особенностями нервной системы. Куда более серьёзный повод для беспокойства — внезапная ночная потливость, особенно если её сопровождают слабость, потеря веса, головные боли или резкие скачки температуры. Самедов отмечает, что такие симптомы могут указывать на гормональные сбои, нарушение обмена веществ или даже онкологические заболевания.

Также повышенная потливость может быть следствием перенесённых операций или побочным эффектом некоторых лекарств. Иногда всё банально — дело в несоблюдении гигиены: неправильно подобранная одежда, несвежие простыни или старая мочалка.