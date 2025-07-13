Путин заявил, что переписал свою знаменитую Мюнхенскую речь в самолёте

Президент России Владимир Путин заявил, что речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, впоследствии ставшую знаковой, он переписал по пути на мероприятие, полностью изменив подготовленный для него текст. Об этом он рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Глава государства пояснил, что набросок, подготовленный помощниками, не отразил его позицию, и потому он решил изложить мысли заново — уже в самолёте, по дороге в Германию.

«Я это своё выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолёте», — сообщил Путин.

Российский лидер отметил, что речь была продиктована не стремлением вступить в конфронтацию с Западом, а желанием открыто и своевременно обозначить озабоченность Москвы складывающимся международным порядком. По его словам, Россия не может существовать в подчинённой позиции — она должна оставаться суверенной и независимой.

Он напомнил, что тогда открыто выступил против модели однополярного мира с США в роли гегемона, осудил расширение НАТО на восток и незаконные военные интервенции со стороны Запада. Также президент подчеркнул важную роль России в системе международных отношений.

Путин добавил, что рассчитывал, что на Западе услышат это послание и пересмотрят своё отношение к России. По его словам, тогда он счёл необходимым донести до партнёров мысль о необходимости уважительного и равноправного диалога. Президент также отметил, что спустя годы речь продолжает вызывать интерес, а это, по его мнению, подтверждает её своевременность.