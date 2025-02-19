Риторика президента США Дональда Трампа и российско-американские переговоры в Эр-Рияде подчеркнули точность тезисов президента России Владимира Путина, которые он огласил ещё 18 лет назад на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил независимый американский журналист Макс Блюменталь.

«Мы увидели в Эр-Рияде и услышали от администрации Трампа на мероприятиях по линии НАТО подтверждение принципов, изложенных президентом Путиным в 2007 году», — отметил он в беседе с ТАСС.

Журналист напомнил, что тогда российский лидер заявил о провале любых попыток решить вопросы безопасности Европы без участия России как равного партнёра. Эти слова повергли Запад в настоящую ярость. Лишь спустя много лет сигнал Путина дошёл до получателей.