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Регион
19 февраля, 04:56

«Они всё осознали»: Сигнал Путина дошёл до США спустя 18 лет

Эксперт Блюменталь: Штаты осознали правильность мюнхенской речи Путина 2007 года

Путин выступает в Мюнхене. Обложка © ТАСС / Астахов Дмитрий

Путин выступает в Мюнхене. Обложка © ТАСС / Астахов Дмитрий

Риторика президента США Дональда Трампа и российско-американские переговоры в Эр-Рияде подчеркнули точность тезисов президента России Владимира Путина, которые он огласил ещё 18 лет назад на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил независимый американский журналист Макс Блюменталь.

«Мы увидели в Эр-Рияде и услышали от администрации Трампа на мероприятиях по линии НАТО подтверждение принципов, изложенных президентом Путиным в 2007 году», — отметил он в беседе с ТАСС.

Журналист напомнил, что тогда российский лидер заявил о провале любых попыток решить вопросы безопасности Европы без участия России как равного партнёра. Эти слова повергли Запад в настоящую ярость. Лишь спустя много лет сигнал Путина дошёл до получателей.

«Администрация Трампа наконец это осознала», — заключил Блюменталь.

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Напомним, что встреча делегаций РФ и США состоялась 18 февраля в Эр-Рияде. Переговоры прошли в тёплой атмосфере. Американский лидер Дональд Трамп оценил контакты как «очень хорошие».

Тимур Хингеев
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