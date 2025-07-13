Украинские военные маскируют мины «Лепесток» под мусор
Рогов: ВСУ начали использовать новый способ маскировки мин «Лепесток»
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Украинские войска начали использовать новый способ маскировки мин под названием «Лепесток». Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России. Он рассказал, что украинские солдаты заворачивают мины в ткань и полиэтиленовые пакеты, чтобы они выглядели как обычный мусор.
По словам Рогова, мины сбрасываются с помощью беспилотников. Противопехотная мина «Лепесток» предназначена для того, чтобы ранить людей, когда они на неё наступают. Она устанавливается на земле дистанционно. Из-за своей необычной формы люди, не знающие о её существовании, могут не распознать её как опасный объект. Эта мина очень похожа на американскую мину BLU-43/B Dragontooth.
«Враг начал применять новый вид маскировки лепестковых мин, которые дистанционно забрасывает, в том числе, в населенные пункты, предварительно заворачивая в ткань, полиэтиленовые пакеты и другие материалы, что со стороны выглядит как обычный мусор», — сказал Рогов.
Стоит отметить, что Украина подписала международное соглашение в 2005 году, которое запрещает использование противопехотных мин. Таким образом, действия Украины нарушают эти международные обязательства.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов охарактеризовал как «чудовищную ложь» утверждение Владимира Зеленского о его незнании Волынской резни. По словам Рогова, экс-комик притворился неосведомленным о трагедии, а президент Польши Анджей Дуда, по-видимому, принял это за правду. Рогов добавил, что оба лидера демонстрируют цинизм в своей русофобской политике, стремясь угодить своим покровителям в Лондоне.