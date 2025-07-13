Украинские военные маскируют мины «Лепесток» под мусор

Украинские войска начали использовать новый способ маскировки мин под названием «Лепесток». Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России. Он рассказал, что украинские солдаты заворачивают мины в ткань и полиэтиленовые пакеты, чтобы они выглядели как обычный мусор.

По словам Рогова, мины сбрасываются с помощью беспилотников. Противопехотная мина «Лепесток» предназначена для того, чтобы ранить людей, когда они на неё наступают. Она устанавливается на земле дистанционно. Из-за своей необычной формы люди, не знающие о её существовании, могут не распознать её как опасный объект. Эта мина очень похожа на американскую мину BLU-43/B Dragontooth.

«Враг начал применять новый вид маскировки лепестковых мин, которые дистанционно забрасывает, в том числе, в населенные пункты, предварительно заворачивая в ткань, полиэтиленовые пакеты и другие материалы, что со стороны выглядит как обычный мусор», — сказал Рогов.

Стоит отметить, что Украина подписала международное соглашение в 2005 году, которое запрещает использование противопехотных мин. Таким образом, действия Украины нарушают эти международные обязательства.