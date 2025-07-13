Легковушка врезалась в большегрузы в Приангарье, унеся три жизни
Ребёнок и двое взрослых погибли в аварии с участием большегрузов в Приангарье
В лобовом столкновении в Иркутской области погибли три человека, включая ребёнка. Авария произошла сегодня около 12:15 на 1377 км автодороги Р-255 «Сибирь». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
«Предварительно установлено, водитель, управляя автомобилем Kia Rio, при совершении обгона грузовика DAF допустил с ним столкновение, после чего, не справившись с управлением транспортного средства, допустил лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении большегрузом Dongfeng», — говорится в сообщении.
Инспектор ГИБДД рассказал о ДТП. Видео © Telegram / «ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38»
В результате аварии водитель и два пассажира легковушки, среди которых был ребёнок, погибли на месте ДТП. Личности погибших устанавливаются. Водители обоих грузовых автомобилей не пострадали.
На месте работают следователи и оперативная группа. Организовано реверсивное движение, полное восстановление транспортного потока ожидается в ближайшее время. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД и быть особенно внимательными при обгонах.
Ранее в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе в Алтайском крае погибли пять человек. По предварительной версии, авария произошла из-за выезда УАЗа на встречную полосу. При обгоне шофёр столкнулся с Toyota. Четыре человека, находившиеся в иномарке, скончались на месте происшествия. Водитель УАЗа был доставлен в больницу, где впоследствии умер.
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