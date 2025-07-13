Легковушка врезалась в большегрузы в Приангарье, унеся три жизни

В лобовом столкновении в Иркутской области погибли три человека, включая ребёнка. Авария произошла сегодня около 12:15 на 1377 км автодороги Р-255 «Сибирь». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

«Предварительно установлено, водитель, управляя автомобилем Kia Rio, при совершении обгона грузовика DAF допустил с ним столкновение, после чего, не справившись с управлением транспортного средства, допустил лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении большегрузом Dongfeng», — говорится в сообщении.

Инспектор ГИБДД рассказал о ДТП. Видео © Telegram / «ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38»

В результате аварии водитель и два пассажира легковушки, среди которых был ребёнок, погибли на месте ДТП. Личности погибших устанавливаются. Водители обоих грузовых автомобилей не пострадали.

На месте работают следователи и оперативная группа. Организовано реверсивное движение, полное восстановление транспортного потока ожидается в ближайшее время. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД и быть особенно внимательными при обгонах.