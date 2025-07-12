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Регион
12 июля, 15:49

Пять человек погибли в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае

В Алтайском крае в результате аварии погибли пять человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, трагедия произошла на федеральной трассе Бийск — Белокуриха в двух километрах от села Смоленское.

В Алтайском крае пять человек погибли при ДТП. Видео © Telegram / Бийск 22

По предварительным данным, водитель УАЗ попытался совершить обгон, выехав на полосу встречного движения, но столкнулся машиной Toyota. Четверо граждан, которые находились в салоне иномарки, погибли от полученных травм. Мужчину, который был за рулём отечественного автомобиля, госпитализировали, но позже он скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Органы правопорядка начали проверку.

Появилось фото с места страшного ДТП, в котором погиб учёный, тестировавший «Спутник V»
Появилось фото с места страшного ДТП, в котором погиб учёный, тестировавший «Спутник V»

Ранее стало известно, что в районе Домодедово Московской области фура столкнулась с автобусом. Авария произошла вечером на 37 км трассы М4 «Дон». Погиб минимум один человек, пострадали около 10 человек.

Обложка © Telegram / Бийск 22

Юлия Сафиулина
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