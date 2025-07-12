Пять человек погибли в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае

В Алтайском крае в результате аварии погибли пять человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, трагедия произошла на федеральной трассе Бийск — Белокуриха в двух километрах от села Смоленское.

В Алтайском крае пять человек погибли при ДТП. Видео © Telegram / Бийск 22

По предварительным данным, водитель УАЗ попытался совершить обгон, выехав на полосу встречного движения, но столкнулся машиной Toyota. Четверо граждан, которые находились в салоне иномарки, погибли от полученных травм. Мужчину, который был за рулём отечественного автомобиля, госпитализировали, но позже он скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Органы правопорядка начали проверку.