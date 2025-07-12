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12 июля, 12:03

Появилось фото с места страшного ДТП, в котором погиб учёный, тестировавший «Спутник V»

Спасательная служба Ленобласти показала фото ДТП, где погиб учёный Захаров

Последствия ДТП, в котором погиб учёный Захаров. Обложка © Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Последствия ДТП, в котором погиб учёный Захаров. Обложка © Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Появилось фото с места аварии, в которой погиб учёный Константин Захаров, руководивший тестированием вакцины «Спутник V». В его Audi Q7 врезался грузовик MAN с полуприцепом. Фото публикует телеграм-канал Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

«Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозёрск Аварийно-спасательной службы Ленобласти деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции», — рассказали в пресс-службе.

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Напомним, что смертельное столкновение произошло 11 июля. Захаров занимал пост главы совета директоров петербургской медицинской исследовательской компанией «Эскеллена» — первой организацией, которая тестировала вакцину от коронавируса «Спутник V» после создателей.

Полина Никифорова
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