Появилось фото с места страшного ДТП, в котором погиб учёный, тестировавший «Спутник V»
Спасательная служба Ленобласти показала фото ДТП, где погиб учёный Захаров
Последствия ДТП, в котором погиб учёный Захаров. Обложка © Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО
Появилось фото с места аварии, в которой погиб учёный Константин Захаров, руководивший тестированием вакцины «Спутник V». В его Audi Q7 врезался грузовик MAN с полуприцепом. Фото публикует телеграм-канал Аварийно-спасательной службы Ленобласти.
«Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозёрск Аварийно-спасательной службы Ленобласти деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, что смертельное столкновение произошло 11 июля. Захаров занимал пост главы совета директоров петербургской медицинской исследовательской компанией «Эскеллена» — первой организацией, которая тестировала вакцину от коронавируса «Спутник V» после создателей.