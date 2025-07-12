Появилось фото с места страшного ДТП, в котором погиб учёный, тестировавший «Спутник V»

Появилось фото с места аварии, в которой погиб учёный Константин Захаров, руководивший тестированием вакцины «Спутник V». В его Audi Q7 врезался грузовик MAN с полуприцепом. Фото публикует телеграм-канал Аварийно-спасательной службы Ленобласти.