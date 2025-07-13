В жару россиянам советуют заряжать телефон ночью

Россияне получили рекомендации по зарядке телефонов в жаркую погоду. Эксперт Александр Никитин, директор по продукту Ippon, рассказал, что лучше всего заряжать телефон ночью, когда температура ниже.

Он объяснил, что во время зарядки телефон выделяет много тепла, особенно при быстрой зарядке. Чтобы избежать перегрева, лучше держать уровень заряда батареи между 20% и 80%. Полная зарядка до 100% может привести к большему нагреву.

«Во-первых, необходимо скорректировать процесс зарядки телефона, поскольку в ходе него генерируется значительное количество тепла. Особенно это касается быстрой зарядки, к которой многие привыкли. Соответственно, чтобы оптимизировать процесс, по возможности избегайте ее, а также старайтесь поддерживать уровень заряда батареи в диапазоне от 20% до 80%», — объяснил он «Газете.Ru».

Никитин также посоветовал снимать чехол с телефона во время зарядки. Если вы хотите охладить устройство, можно положить его на керамическую плитку или толстое стекло. Эти материалы хорошо отводят тепло и помогают снизить температуру телефона.

Кроме того, многие не замечают, что фоновые процессы, такие как автоматическая синхронизация или обновления, тоже создают тепло. Уменьшая количество таких операций, можно снизить тепловую нагрузку на телефон и обеспечить его стабильную работу.