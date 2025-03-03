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3 марта, 13:28

Зарядка от китайского смартфона прожгла плечо московскому школьнику и подожгла кровать

В Москве зарядка от китайского смартфона прожгла плечо школьнику

В Москве школьник пострадал из-за зарядки для китайского смартфона — она прожгла ему плечо. Мальчик оставил девайс включённым в розетку на всю ночь, а во сне замотался в провод, сообщает SHOT.

Московский школьник получил ожог от зарядки для смартфона. Фото © SHOT

Московский школьник получил ожог от зарядки для смартфона. Фото © SHOT

Как пишет телеграм-канал, 14-летний подросток посреди ночи проснулся от сильной боли в районе плеча и увидел, что его кровать в огне. На помощь прибежала мама. Парню промыли водой участки кожи с сильными ожогами, а затем отправили к врачу.

Медики детской больницы им. Г.Н. Сперанского диагностировали у несовершеннолетнего ожоги I и II степени боковой поверхности туловища, частично спины и правого плеча — всего 8% поверхности тела. Благодаря медицинской помощи подросток смог восстановиться.

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Ранее Life.ru писал, что в Карелии произошла трагедия: жительница Кондопоги погибла от удара током во время душа. Причиной смерти стало использование мобильного телефона, подключённого к электросети.

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Shutterstock / FOTODOM / Rubanitor

Никита Никонов
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