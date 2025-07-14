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13 июля, 22:12

Лондонский аэропорт Саутенд приостановил работу после крушения самолёта

Место происшествия в аэропорту Саутенд. Обложка © X / Gautam Seth

Место происшествия в аэропорту Саутенд. Обложка © X / Gautam Seth

Лондонский аэропорт Саутенд приостановил деятельность и отменил все рейсы после авиакатастрофы. Об этом сообщила администрация воздушной гавани в соцсети X.

«Мы с сожалением сообщаем, что аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления. Все рейсы в аэропорт и из аэропорта были отменены, на месте происшествия работает полиция, аварийно-спасательные службы и следователи по расследованию авиакатастроф», — говорится в сообщении.

Пассажиров, планировавших вылет в ближайшее время, просят напрямую обращаться к авиаперевозчикам для получения актуальных сведений и дальнейших инструкций. Руководство аэропорта выразило сочувствие всем, кто оказался затронут последствиями инцидента, и пообещало возобновить рейсы, как только позволит обстановка.

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Напомним, 13 июля самолёт Beech B200 Super King Air потерпел крушение в аэропорту Саутенд. Авария произошла практически сразу после взлёта. Известно, что вместимость воздушного судна составляет 7-9 пассажиров. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Тимур Хингеев
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