На севере Петербурга прогремел взрыв в многоэтажном доме
78.ru: В жилом многоэтажном доме в Петербурге произошёл взрыв из-за баллона
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13 июля в Приморском районе Санкт-Петербурга прогремел взрыв в доме № 17/4 на Торфяной дороге. Об этом сообщает 78.ru.
По данным издания, взрыв произошёл из-за баллона со сжатым воздухом, который владелец хранил на балконе. Из-за солнечных лучей баллон нагрелся и взорвался. Его использовали для очистки электроники.
«Кроме стекла и нервных клеток повреждений нет», — рассказал мужчина.
Ранее взрыв газа произошёл в пятиэтажке в городе Ершов Саратовской области. В результате было повреждено несколько квартир — на кадрах видно, что повреждения есть на 5 и 4 этаже. На месте работали экстренные службы.