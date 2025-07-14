На севере Петербурга прогремел взрыв в многоэтажном доме

13 июля в Приморском районе Санкт-Петербурга прогремел взрыв в доме № 17/4 на Торфяной дороге. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, взрыв произошёл из-за баллона со сжатым воздухом, который владелец хранил на балконе. Из-за солнечных лучей баллон нагрелся и взорвался. Его использовали для очистки электроники.

«Кроме стекла и нервных клеток повреждений нет», — рассказал мужчина.