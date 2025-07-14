Смерть? Не, не слышал! Старейший правитель в мире опять выдвигается в президенты
Президент Камеруна Бийя в 92 года решил баллотироваться на новый срок
Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Paul Biya
Старейший глава государства в мире – 92-летний президент Камеруна Поль Бийя – заявил, что стал кандидатом на очередных выборах. Голосование назначено на 12 октября 2025 года.
«Будьте уверены, что моя решимость служить вам соразмерна серьёзности проблем, с которыми мы сталкиваемся», — обратился президент к землякам в соцсети X.
92-летний Бийя занимает должность главы государства непрерывно уже 43 года. Глава правящей в стране партии «Демократическое объединение камерунского народа» был впервые назначен президентом ещё осенью 1982 года и переизбирался семь раз. В случае победы на новых выборах политик может оставаться на посту почти до своего 100-летнего юбилея.