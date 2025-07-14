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Регион
14 июля, 07:49

Смерть? Не, не слышал! Старейший правитель в мире опять выдвигается в президенты

Президент Камеруна Бийя в 92 года решил баллотироваться на новый срок

Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Paul Biya

Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Paul Biya

Старейший глава государства в мире – 92-летний президент Камеруна Поль Бийя – заявил, что стал кандидатом на очередных выборах. Голосование назначено на 12 октября 2025 года.

«Будьте уверены, что моя решимость служить вам соразмерна серьёзности проблем, с которыми мы сталкиваемся», — обратился президент к землякам в соцсети X.

92-летний Бийя занимает должность главы государства непрерывно уже 43 года. Глава правящей в стране партии «Демократическое объединение камерунского народа» был впервые назначен президентом ещё осенью 1982 года и переизбирался семь раз. В случае победы на новых выборах политик может оставаться на посту почти до своего 100-летнего юбилея.

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Андрей Бражников
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