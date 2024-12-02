Вован и Лексус назвали самого наивного политика среди героев пранков

Известные российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поделились в подкасте Артемия Лебедева своим опытом общения с самым наивным героем их розыгрышей. Им оказался бывший премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.

Вован и Лексус рассказали, что разыграли Заева, представившись бывшим украинским президентом Петром Порошенко. Несмотря на то, что запись их разговора долго не публиковалась, Заев оставался в уверенности, что общается с настоящим политиком. Более того, он продолжал отправлять пранкерам фотографии своих встреч с другими политическими деятелями и даже предоставил контакты государственных лиц из Косово.

По словам Кузнецова, Заев оказался настолько доверчивым, что пранкеры назвали его «самым тупым политиком», с которым им доводилось общаться. Этот случай стал одним из наиболее запоминающихся в карьере Вована и Лексуса и подчеркнул, насколько легко некоторые политики могут быть введены в заблуждение. Пранкеры продолжают свою деятельность, уточняя, что их цель — не унизить, а показать, насколько легко можно обмануть даже самых влиятельных людей.

Деятельность Владимира Краснова и Алексея Столярова, которую они называют «пранк-журналистикой», направлена на то, чтобы вывести из равновесия известных личностей, представляясь чужими именами и провоцируя на откровенные высказывания. Подход позволяет пранкерам не только развлекать публику, но и поднимать на поверхность скрытые аспекты политической и общественной жизни.

Вован и Лексус продолжают свою деятельность, не обращая внимания на критику. Они утверждают, что их главная цель — показать истинные лица знаменитостей и политиков, а также развлекать свою аудиторию. Пранкеры тщательно готовятся к каждому звонку, изучая биографии и контексты потенциальных «жертв», что позволяет им более убедительно вживаться в роль. Это также является одной из причин их успеха — многие собеседники действительно верят, что говорят с теми, за кого себя выдают Вован и Лексус.