Лжеполицейские похитили мужчину на улице Шекспира после его первого рабочего дня

В Мурино в Ленинградской области произошло похищение мужчины, совершённое злоумышленниками, выдававшими себя за сотрудников полиции. Инцидент случился на улице Шекспира, где несколько молодых людей на чёрном Mercedes с архивными номерами силой затолкали 38-летнего шиномонтажника Станислава в салон автомобиля, сообщает «Mash на Мойке».

Похитители, выдававшие себя за полицейских. Фото © «Mash на Мойке»

Перед этим, предварительно, один из нападавших достал нож и ранил мужчину в руку. По словам коллеги потерпевшего, который подвозил Станислава домой после работы и стал свидетелем происшествия, преступники предъявили какие-то удостоверения. Кстати, для мужчины это была первая смена.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают как похитителей, так и их жертву. Для поиска преступников был введён план «Перехват». Уточняется, что личности участников похищения уже установлены.