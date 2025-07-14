На первой московской улице появилась уникальная жёлтая разметка

Впервые в Москве на улице Чагинская, расположенной в Юго-Восточном административном округе, появилась жёлтая разделительная линия. Ранее этот участок дороги отличался высоким уровнем аварийности, в частности из-за нарушений правил обгона, пояснили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Жёлтый значительно лучше заметен в тёмное время суток и в зимний период. Благодаря своему контрасту с окружающей средой, такая разметка служит дополнительным предупреждением для водителей о запрете выезда на полосу встречного движения. Это улучшает ориентирование на дороге и снижает вероятность лобовых аварий.

Заместитель мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что внедрение новых стандартов дорожной разметки — это часть комплексной стратегии по снижению числа ДТП в мегаполисе. По его словам, жёлтая линия особенно эффективна на загруженных участках дорог.

«Жёлтая разделительная линия повышает безопасность на участках с интенсивным движением. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим внедрять решения, которые делают дорожное движение комфортнее и безопаснее для всех», — объяснил заместитель градоначальника.