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Регион
27 июня, 07:35

Фиксация или фикция? Кубань заподозрили в использовании муляжей вместо камер на дорогах

Mash: Кубань заподозрили в использовании муляжей вместо камер на дорогах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Henk Vrieselaar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Henk Vrieselaar

Краснодарский край заподозрили в использовании муляжей вместо камер фиксации нарушений на дорогах. Национальный автомобильный союз обратил внимание на несоответствие между количеством установленных фотосканеров и числом выписанных штрафов — разница с Москвой достигает 22 раз. Об этом сообщает Mash.

Регион лидирует по числу установленных камер в 2024 году, однако по количеству оформленных штрафов занимает последнее место. В среднем одна камера фиксирует лишь около двух нарушений в сутки, тогда как в других крупных регионах этот показатель достигает 60.

Для сравнения: московские водители ежегодно получают порядка 40 миллионов штрафов, а в Краснодарском крае — всего 1,9 миллиона. При этом статистика аварий здесь значительно хуже: за текущий год зарегистрировано почти 6,5 тысячи ДТП — это в полтора раза больше, чем в Москве, и в два с половиной раза больше, чем в Московской области.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что из 2705 камер на юге страны большая часть может быть неработающей или вовсе муляжами. Сейчас союз направил запрос Генпрокуратуре с требованием проверить законность закупок оборудования и подтвердить реальное существование камер.

В России требуют заменить камеры «каменного века», которые не видят непристёгнутых и болтливых водителей
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Ранее Life.ru рассказывал, что камеры видеонаблюдения ДПС старого образца иногда работают со сбоями, из-за которых они фиксируют нарушения неточно. Автолюбители жалуются, что зачастую она может несколько преувеличить скорость, с которой ехал водитель.

Владимир Озеров
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