Фиксация или фикция? Кубань заподозрили в использовании муляжей вместо камер на дорогах

Краснодарский край заподозрили в использовании муляжей вместо камер фиксации нарушений на дорогах. Национальный автомобильный союз обратил внимание на несоответствие между количеством установленных фотосканеров и числом выписанных штрафов — разница с Москвой достигает 22 раз. Об этом сообщает Mash.

Регион лидирует по числу установленных камер в 2024 году, однако по количеству оформленных штрафов занимает последнее место. В среднем одна камера фиксирует лишь около двух нарушений в сутки, тогда как в других крупных регионах этот показатель достигает 60.

Для сравнения: московские водители ежегодно получают порядка 40 миллионов штрафов, а в Краснодарском крае — всего 1,9 миллиона. При этом статистика аварий здесь значительно хуже: за текущий год зарегистрировано почти 6,5 тысячи ДТП — это в полтора раза больше, чем в Москве, и в два с половиной раза больше, чем в Московской области.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что из 2705 камер на юге страны большая часть может быть неработающей или вовсе муляжами. Сейчас союз направил запрос Генпрокуратуре с требованием проверить законность закупок оборудования и подтвердить реальное существование камер.