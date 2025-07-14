На этой неделе курс доллара выходит на предельный минимум. Что ждёт рубль В июле курс доллара обновляет один минимум за другим. Так дёшево по отношению к рублю он не стоил два года. На этой неделе ожидается новый антирекорд. Как долго продлится укрепление рубля и на какую отметку выйдет российская валюта? 14 июля, 09:03 Снижение курса доллара на этой неделе может закончиться. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Почему курс доллара снижается на этой неделе

На 14 июля Центробанк установил курс доллара на уровне 77,8855, евро — 91,1201, юаня — 10,8435. В результате курс доллара и евро оказался ещё ниже пятничных отметок, которые стали минимумом за последние два года. Экономисты считают, что на этой неделе курс доллара может установить новый антирекорд к рублю.

— За последнюю неделю курс доллара опустился ниже отметки 78 рублей, достигнув минимума с мая 2023 года. Рубль продолжает укрепляться, чему способствует целый ряд факторов: сезонный пик налоговых платежей стимулирует продажу валютной выручки, высокие процентные ставки делают рублёвые инструменты более привлекательными, а снижение объёмов импорта снижает спрос на иностранную валюту. Дополнительно действует механизм бюджетного правила — ежедневные продажи валюты со стороны Минфина и ЦБ сужают долларовую ликвидность на внутреннем рынке, — пояснил управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Давление на доллар оказывает и внешняя конъюнктура: сохраняется высокий интерес к сырьевым активам, а ожидания снижения ставок ФРС давят на позиции доллара на глобальном уровне. В таких условиях рубль получает поддержку не только за счёт внутреннего баланса, но и благодаря внешнему фону. На этот момент обратил внимание владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

Когда доллар может обновить новый минимум и каким будет курс рубля

Экономисты считают, что на этой неделе курс доллара может ещё немного опуститься. Впрочем, на этом потенциал его укрепления, скорее всего, закончится.

— Укрепление рубля глубже 75 в паре с долларом выглядит маловероятным даже в сценарии благоприятном. Пока же мы видим риски дальнейшего ухудшения сальдо торгового баланса и снижения спроса на рубль из-за падения ставок. Спрос на физическую валюту внутри страны в этой ситуации может стимулировать ослабление курса рубля. Продолжение продаж валюты и золота Минфином также не безгранично и с их ослаблением изменится и баланс биржевого спроса на рубль, также в сторону ослабления курса. Пока основной наш сценарий предполагает движение к 90 в паре с долларом к концу осени, — рассказал руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.

Несмотря на множество факторов в пользу рубля, потенциал его дальнейшего укрепления ограничен. На горизонте июля диапазон колебаний по-прежнему сохраняется в районе 77–82 рублей за доллар. После завершения налогового периода ожидается рост спроса на валюту, а возможное снижение ключевой ставки в будущем снизит интерес к рублёвым активам. Поэтому дальнейшее движение рубля вниз по отношению к доллару пока остаётся под вопросом. Такой прогноз сделал Денис Астафьев.

— На данный момент основными вызовами для доллара остаются действия Дональда Трампа. Он продолжает свою политику по ослаблению доллара как основной мировой валюты. К концу лета ключевыми рисками для рубля остаются возможные шаги Минфина РФ и ЦБ по смягчению бюджетного или денежного курса. Однако пока эти сигналы не такие значительные, рубль может сохранять относительную стабильность и даже продолжить укрепление, если доллар на мировом рынке продолжит коррекцию вниз, — отметил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

Если тренд давления на доллар сохранится, то технически доллар может упасть до 77 рублей или чуть ниже. Однако более существенное укрепление ограничено, потому что есть бюджетные интересы и зависимость от импорта. Они и создают естественные пределы. В ближайшие недели доллар стабилизируется в диапазоне 77–80 рублей. Такой прогноз сделал Василий Гиря.

Авторы Нина Важдаева