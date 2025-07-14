Полина Гагарина согласилась за 23 миллиона спеть четыре песни для жителей российского региона

Певице Полине Гагариной заплатят 23 миллиона за то, что она споёт четыре песни на празднике на Сахалине. Власти региона планируют потратить на весь концерт более 71 миллиона бюджетных средств, утверждает Mash.

Мероприятие приурочено к 80-летию окончания Второй мировой и Дню победы над Японией. Обычно 3 сентября на Сахалине не устраивают пышных гуляний, ограничиваясь скромным праздником и салютом. В этом году власти региона решили устроить фурор: ТВ-трансляция, два концерта — в Южно-Сахалинске и на острове Шумшу, перелёты за 7 млн рублей, дорогая сцена и именитые артисты.

Кроме Гагариной, на Сахалине: Сергей Лазарев с гонораром 11,7 млн рублей;

Олег Газманов (7 млн);

Пелагея (3,57 млн);

Группа «Радио Тапок» (3,4 млн);

Группа «СерьГА» (2,9 млн)