Полина Гагарина согласилась за 23 миллиона спеть четыре песни для жителей российского региона
Mash: Власти Сахалина заплатят 23 млн руб. за 4 песни Гагариной на празднике
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Певице Полине Гагариной заплатят 23 миллиона за то, что она споёт четыре песни на празднике на Сахалине. Власти региона планируют потратить на весь концерт более 71 миллиона бюджетных средств, утверждает Mash.
Мероприятие приурочено к 80-летию окончания Второй мировой и Дню победы над Японией. Обычно 3 сентября на Сахалине не устраивают пышных гуляний, ограничиваясь скромным праздником и салютом. В этом году власти региона решили устроить фурор: ТВ-трансляция, два концерта — в Южно-Сахалинске и на острове Шумшу, перелёты за 7 млн рублей, дорогая сцена и именитые артисты.
Кроме Гагариной, на Сахалине:
- Сергей Лазарев с гонораром 11,7 млн рублей;
- Олег Газманов (7 млн);
- Пелагея (3,57 млн);
- Группа «Радио Тапок» (3,4 млн);
- Группа «СерьГА» (2,9 млн)
По информации телеграм-канала, в общей сложности на гонорары для артистов потратят 57 млн рублей. Гагарина также выдвинула свой список требований: никого огня и криоэффектов, а искромёты и конфетти запускать можно только над зрителями.
Ранее Полина Гагарина рассказала, выйдет ли ещё раз замуж. 38-летняя певица уже дважды была в браке. Кстати, один из её бывших недавно женился на молодой актрисе.