Комплексовавший из-за маленького размера мужчина вытерпел адские муки, чтобы стать гигантом

Житель Германии Леон Отремба столкнулся с глубокой депрессией из-за своего роста. Решив измениться раз и навсегда, он отважился на две болезненные операции по удлинению ног. Его историю рассказало издание Metropoles.

Рост Леона составляет 171 сантиметр. Внутренние комплексы съедали мужчину изнутри, когда он смотрел на совместные фотографии, где его друзья всегда оказывались выше. В итоге он решился на два хирургических вмешательства, после которых его рост увеличился на 24 сантиметра.

Врачи в ходе обеих операций сначала сломали ему ноги, а потом вогнали туда регулируемые металлические штифты. Несколько месяцев Леон не мог передвигаться без костылей или инвалидной коляски. По его словам, всё это время боль была жуткая, поэтому за ночь он спал максимум три-четыре часа. Зато теперь этот почти двухметровый исполин счастлив.