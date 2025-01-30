Больно, дорого и долго: Комплексующим из-за роста россиянам предложили удлинить ноги операционно

В России набирает популярность процедура, называемая «удлинение костей голени». К ней всё чаще обращаются пациенты, испытывающие комплексы по поводу невысокого роста, передаёт SHOT ПРОВЕРКА.

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По данным телеграм-канала, в одной из московских клиник доктор придумал авторскую технологию и назвал её в свою честь — аппараты Багирова. Ранее эту процедуру проводили при помощи аппарата Илизарова, но от неё отказались, потому что спицы были слишком громоздкие, проходили через мышцы и ограничивали движение.

Стать длинноногой красоткой (или красавцем) можно всего за 150 тысяч рублей, из них 117 тысяч уйдёт на саму операцию, а остальное — траты на анализы, стационар и реабилитацию. Процедура длится около часа под спинальной анестезией, однако есть большой риск — долгое и очень трудное восстановление, ведь после операции аппараты на ногах придётся носить на протяжении 7–8 месяцев. Что уж говорить о шрамах и рубцах, которые остаются после хирургического вмешательства.

Сейчас, когда сделать операцию стало проще, число желающих прибавить пару сантиметров к текущему росту увеличилось. Услуга пользуется популярностью в том числе среди мужчин. Так, одному из пациентов, если верить персоналу клиники, увеличили ноги аж на 10 сантиметров. После процедуры его рост составил 180 см. Смельчаки, которые уже удлинили свои кости, говорят, что среди осложнений могут быть артроз и боли при ходьбе.