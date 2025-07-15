Губернатор Кубани раскрыл, какой курорт станет лидером по посещению в июле
Губернатор Кондратьев: Сочи лидирует по бронированиям туров в Краснодарский край
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Сочи сохраняет статус главного туристического направления региона. Именно туда в июле направляется большинство отдыхающих, выбравших Краснодарский край.
«На Сочи приходится 59% от всех бронирований туров в Краснодарский край в июле, на Геленджик – 19%, а на Анапу – 13%», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в эксклюзивном интервью Life.ru.
По словам главы региона, высокая загрузка популярных курортов подтверждает устойчивый спрос на отдых на юге России, несмотря на погодные и инфраструктурные сложности начала сезона.
Самое актуальное интервью для тех, кто собирается в отпуск, читайте по ссылке.