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Регион
14 июля, 22:00

Губернатор Кубани раскрыл, какой курорт станет лидером по посещению в июле

Губернатор Кондратьев: Сочи лидирует по бронированиям туров в Краснодарский край

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ kzww

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ kzww

Сочи сохраняет статус главного туристического направления региона. Именно туда в июле направляется большинство отдыхающих, выбравших Краснодарский край.

«На Сочи приходится 59% от всех бронирований туров в Краснодарский край в июле, на Геленджик – 19%, а на Анапу – 13%», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в эксклюзивном интервью Life.ru.

По словам главы региона, высокая загрузка популярных курортов подтверждает устойчивый спрос на отдых на юге России, несмотря на погодные и инфраструктурные сложности начала сезона.

Самое актуальное интервью для тех, кто собирается в отпуск, читайте по ссылке.

Сезон, в который никто не верил. Вениамин Кондратьев — о том, как Краснодарский край удержал туристов летом 2025 года
Сезон, в который никто не верил. Вениамин Кондратьев — о том, как Краснодарский край удержал туристов летом 2025 года
Ольга Годуненко
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