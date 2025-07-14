Журналисты узнали, какое оружие Трамп готовится передать Зеленскому

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность передачи Украине первых крылатых ракет JASSM. Об этом сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, ракеты могут быть переданы для вооружения истребителей F-16, которые поступают в распоряжение украинских ВВС.

JASSM обладают высокой точностью, ограниченной малозаметностью и способны нести боевую часть массой до 450 килограммов.