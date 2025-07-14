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14 июля, 13:49

Журналисты узнали, какое оружие Трамп готовится передать Зеленскому

MWM: Офис Трампа обсуждает отправку ВСУ крылатых ракет JASSM для оснащения F-16

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность передачи Украине первых крылатых ракет JASSM. Об этом сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, ракеты могут быть переданы для вооружения истребителей F-16, которые поступают в распоряжение украинских ВВС.

JASSM обладают высокой точностью, ограниченной малозаметностью и способны нести боевую часть массой до 450 килограммов.

Axios: Путин намекнул Трампу о планах наступления на Украине
Axios: Путин намекнул Трампу о планах наступления на Украине

Ранопсним, что 14 июля Дональд Трамп планирует выступить с заявлением. По данным СМИ, глава Белого дома представит новый пакет помощи для ВСУ, включающий наступательные системы. Источники утверждают, что речь может идти о ракетах большой дальности.

Марина Фещенко
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