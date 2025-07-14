Журналисты узнали, какое оружие Трамп готовится передать Зеленскому
MWM: Офис Трампа обсуждает отправку ВСУ крылатых ракет JASSM для оснащения F-16
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность передачи Украине первых крылатых ракет JASSM. Об этом сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным издания, ракеты могут быть переданы для вооружения истребителей F-16, которые поступают в распоряжение украинских ВВС.
JASSM обладают высокой точностью, ограниченной малозаметностью и способны нести боевую часть массой до 450 килограммов.
Ранопсним, что 14 июля Дональд Трамп планирует выступить с заявлением. По данным СМИ, глава Белого дома представит новый пакет помощи для ВСУ, включающий наступательные системы. Источники утверждают, что речь может идти о ракетах большой дальности.