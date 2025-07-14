«Шаг назад»: Слуцкий высказался о возобновлении поставок вооружения Украине
Слуцкий: Поставки оружия Украине от США не изменят ситуацию на фронте
Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru
Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, прокомментировал новости о возобновлении поставок оружия Украине от США. Он сказал, что это будет шаг назад и не изменит ситуацию на фронте. Об этом пишет РИА «Новости».
«Что касается идей о возобновлении ракетных поставок киевской хунте: это станет шагом назад, но не изменит кардинально ситуацию на фронте. Цели СВО будут достигнуты в любом случае — или переговорным путём, или на поле боя», — сказал Слуцкий.
Депутат добавил, что слова президента США Дональда Трампа о России выглядят как тактические манёвры. По его мнению, Трамп пытается угодить разным группам на Западе.
«Трамп пытается балансировать между западной «партией войны» и умеренными. Поэтому «грозит кулаком» из-за океана. Но если Трамп действительно хочет прогресса в украинском урегулировании, «кулак» надо показывать режиму Зеленского, а не обещать вторичные санкции России, — сказал Слуцкий.
Слуцкий добавил, что руководство России неоднократно выражало готовность к прекращению конфликта, и все предложения Москвы были представлены на переговорах.
«Руководство нашей страны не раз заявляло, что готово к прекращению конфликта, все предложения Москвы — на столе переговоров. Ждём от украинской стороны согласования даты третьего раунда Стамбула-2», — заключил Слуцкий.
Напомним, президент США Дональд Трамп сегодня сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме США и ЕС договорились о поставках оружия Украине. По его словам, достигнутое соглашение предусматривает, что оружие будет поставляться на условиях оплаты украинской стороной.