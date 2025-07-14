В Тбилиси обрушился фасад жилого дома, есть жертвы

В центре грузинской столицы произошло обрушение фасада пятиэтажного жилого здания у станции метро «Вокзальная площадь». По данным издания Rustavi2, в результате инцидента один человек погиб, ещё один получил травмы и был госпитализирован.

В Тбилиси обрушился фасад жилого дома. Видео © Х / Georgia’s Future Academy

Мэр Тбилиси Каха Каладзе подтвердил печальные последствия происшествия, отметив, что пострадавший находится в больнице. Он подчеркнул, что обрушившийся дом давно признан аварийным, и городские власти неоднократно предлагали жильцам альтернативное жильё для расселения. По словам мэра, лишь несколько семей согласились на переезд, тогда как большинство жителей отказались покидать свои квартиры.