В Тбилиси обрушился фасад жилого дома, есть жертвы
В центре грузинской столицы произошло обрушение фасада пятиэтажного жилого здания у станции метро «Вокзальная площадь». По данным издания Rustavi2, в результате инцидента один человек погиб, ещё один получил травмы и был госпитализирован.
В Тбилиси обрушился фасад жилого дома. Видео © Х / Georgia’s Future Academy
Мэр Тбилиси Каха Каладзе подтвердил печальные последствия происшествия, отметив, что пострадавший находится в больнице. Он подчеркнул, что обрушившийся дом давно признан аварийным, и городские власти неоднократно предлагали жильцам альтернативное жильё для расселения. По словам мэра, лишь несколько семей согласились на переезд, тогда как большинство жителей отказались покидать свои квартиры.
Ранее Life.ru сообщал, что в Калининграде трагически скончалась 21-летняя девушка, на которую обрушилось дерево. Несмотря на все усилия врачей, она не вышла из комы, в которой находилась десять дней.
Обложка © Х / Georgia’s Future Academy