В Калининграде на девушку упало дерево, которое давно нуждалось в вырубке
Amber Mash: Упавшее деверево убило 21-летнюю жительницу Калининграда
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В Калининграде 21-летняя девушка скончалась после того, как на неё упало дерево. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.
Пострадавшая десять дней находилась в коме, но медикам не удалось её спасти. Состояние девушки резко ухудшилось из-за развившегося воспаления лёгких.
ЧП произошло 9 июня на Озёрном проезде: во время прогулки по тротуару на жительницу Калининграда обрушилась часть аварийного дерева. Как выяснилось, оно росло на территории, арендованной коммерческой организацией, и давно нуждалось в вырубке. Предварительно, ответственные лица не проконтролировали его состояние.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Правоохранители выясняют все обстоятельства.
Ранее в Махачкале 12-летний мальчик получил сильнейший удар током. Спрятанные в листве оголенные провода трансформатора нанесли тяжелейшие ожоги третьей и четвёртой степени рукам пострадавшего. К сожалению, врачам пришлось ампутировать ребёнку два пальца.