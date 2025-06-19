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19 июня, 19:04

В Калининграде на девушку упало дерево, которое давно нуждалось в вырубке

Amber Mash: Упавшее деверево убило 21-летнюю жительницу Калининграда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

В Калининграде 21-летняя девушка скончалась после того, как на неё упало дерево. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.

Пострадавшая десять дней находилась в коме, но медикам не удалось её спасти. Состояние девушки резко ухудшилось из-за развившегося воспаления лёгких.

ЧП произошло 9 июня на Озёрном проезде: во время прогулки по тротуару на жительницу Калининграда обрушилась часть аварийного дерева. Как выяснилось, оно росло на территории, арендованной коммерческой организацией, и давно нуждалось в вырубке. Предварительно, ответственные лица не проконтролировали его состояние.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

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Ранее в Махачкале 12-летний мальчик получил сильнейший удар током. Спрятанные в листве оголенные провода трансформатора нанесли тяжелейшие ожоги третьей и четвёртой степени рукам пострадавшего. К сожалению, врачам пришлось ампутировать ребёнку два пальца.

Александра Мышляева
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