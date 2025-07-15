«Шестая программа»: Глава РАН доложил Путину об уникальной разработке учёных по гиперзвуку

Российские учёные в рамках масштабных исследований в интересах обороны получили уникальный результат в области гиперзвука. Об этом глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников сообщил президенту РФ Владимиру Путину.

Путин встретился с главой РАН Красниковым. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

По его словам, речь идёт о некой шестой программе, которая была запущена в конце 2023 года. Все исследования согласованы с генеральными конструкторами по вооружению.

«Я потом отдельно вам ещё доложу по итогам шестой программы, потому что уникальный результат получил по гиперзвуку и по другим работам», — сообщил Красников.