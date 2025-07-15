«Шестая программа»: Глава РАН доложил Путину об уникальной разработке учёных по гиперзвуку
Красников: Учёные РАН добились уникальных результатов в области гиперзвука
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Российские учёные в рамках масштабных исследований в интересах обороны получили уникальный результат в области гиперзвука. Об этом глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников сообщил президенту РФ Владимиру Путину.
Путин встретился с главой РАН Красниковым. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
По его словам, речь идёт о некой шестой программе, которая была запущена в конце 2023 года. Все исследования согласованы с генеральными конструкторами по вооружению.
«Я потом отдельно вам ещё доложу по итогам шестой программы, потому что уникальный результат получил по гиперзвуку и по другим работам», — сообщил Красников.
Напомним, сегодня Путин встретился с главой РАН. В ходе беседы Красников доложил о текущей научной и экспертной деятельности Академии. Особое внимание было уделено вопросам формирования госзадания и реализации фундаментальных исследований, в том числе в интересах обороны и безопасности страны.