Путин обсудил с Красниковым работу РАН и приоритетные научные направления

Президент России Владимир Путин провёл встречу с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля. В ходе беседы глава РАН доложил о текущей научной и экспертной деятельности Академии.

Особое внимание было уделено вопросам формирования государственного задания и реализации фундаментальных исследований, в том числе в интересах обороны и безопасности страны. Отдельной темой стало взаимодействие РАН с ключевыми научными структурами — Российским научным фондом, Фондом перспективных исследований и Научно-техническим советом. Также обсуждалась работа региональных отделений Академии, в частности в южных регионах России.