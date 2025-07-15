Путин обсудил с Красниковым работу РАН и приоритетные научные направления
Владимир Путин с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым. Обложка © Пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин провёл встречу с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля. В ходе беседы глава РАН доложил о текущей научной и экспертной деятельности Академии.
Особое внимание было уделено вопросам формирования государственного задания и реализации фундаментальных исследований, в том числе в интересах обороны и безопасности страны. Отдельной темой стало взаимодействие РАН с ключевыми научными структурами — Российским научным фондом, Фондом перспективных исследований и Научно-техническим советом. Также обсуждалась работа региональных отделений Академии, в частности в южных регионах России.
Напомним, что в мае 2025 года Путин утвердил состав попечительского совета РАН и стал его председателем. В коллегию также вошли Михаил Мишустин, Татьяна Голикова, Валентина Матвиенко, Андрей Белоусов, Антон Силуанов, президент самой РАН Геннадий Красников и другие.