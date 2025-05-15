Путин утвердил состав попечительского совета РАН и стал его председателем

Помимо Президента, в коллегию вошли ключевые фигуры российской политики и экономики: глава Правительства Михаил Мишустин , вице-премьер Татьяна Голикова , председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко , руководитель Министерства обороны Андрей Белоусов , министр финансов Антон Силуанов , президент самой РАН Геннадий Красников и другие.

Напомним, что в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин представил в Госдуму законопроект, который предполагает создание попечительского совета Российской академии наук. Ещё в мае того же года РАН хотела, чтобы его возглавил лично российский лидер.