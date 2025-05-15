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15 мая, 15:00

Путин утвердил состав попечительского совета РАН и стал его председателем

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин официально утвердил состав попечительского совета Российской академии наук (РАН). Согласно опубликованному на государственном портале правовой информации документу, глава государства лично возглавит коллегальный орган.

Помимо Президента, в коллегию вошли ключевые фигуры российской политики и экономики: глава Правительства Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель Министерства обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, президент самой РАН Геннадий Красников и другие.

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Напомним, что в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин представил в Госдуму законопроект, который предполагает создание попечительского совета Российской академии наук. Ещё в мае того же года РАН хотела, чтобы его возглавил лично российский лидер.

Владимир Озеров
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