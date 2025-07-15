В Минэнерго заявили об ухудшении ситуации в угольной отрасли

Угольная промышленность России переживает серьёзный кризис. Согласно официальным данным, представленным заместителем министра энергетики Дмитрием Исламовым, 51 угледобывающее предприятие либо уже прекратили работу, либо готовится сделать это. Финансовые показатели сектора демонстрируют устойчивую негативную динамику - совокупные убытки за прошлый год превысили 112 миллиардов рублей.

«В называемой красной зоне, это предприятия, которые остановлены либо на грани остановки, на сегодняшний день находится 51 предприятие, то есть шахты и разрезы», — сказал замминистра.

Согласно информации на начало прошлого года, в России насчитывалось 179 угледобывающих предприятий.

30 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил меры поддержки угольной отрасли. Часть из них касается всех угольных компаний. В их числе — отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, а также возможность реструктуризации кредитной задолженности для предприятий с высокой долговой нагрузкой.