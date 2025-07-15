Может достать до Европы: Запад сковал ужас после удара российской ракетой X-101 по Украине

Российская крылатая ракета Х-101 с кассетной боевой частью вызывает серьёзные опасения из-за своей разрушительной силы. Об этом сообщает обозреватель американского портала The War Zone (TWZ) Томас Ньюдик.

Журналист проанализировал кадры удара по Черновцам 11 июля, на которых видно, как ракета под крутым углом врезается в землю, после чего следуют множественные взрывы, якобы характерные для кассетного боеприпаса. Затем над местом удара поднимается густое облако дыма.

По данным издания, максимальная дальность Х-101 достигает 3000–4000 км, а серийное производство этих ракет, вероятно, началось в 2010–2011 годах. Они уже применялись в Сирии, запускаясь с бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС. Ньюдик подчеркивает, что Х-101 способна поражать цели на всей территории Украины, а при запуске из России может достигать практически любой точки Европы.