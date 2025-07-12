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11 июля, 23:11

В России были подняты в воздух стратегические бомбардировщики

Военный обозреватель: Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-95МС

Ту-95МС. Обложка © airliners.net / Sergey Krivchikov - Russian AviaPhoto Team

Ту-95МС. Обложка © airliners.net / Sergey Krivchikov - Russian AviaPhoto Team

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС, являющиеся носителями крылатых ракет Х-101, были подняты в воздух в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС России, носители крылатых ракет Х-101, в небе и в направлении пусковых рубежей по целям на территории Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что не менее шести бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 ВКС России в эти минуты находятся в воздухе.

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Ранее сообщалось, что ВКС России подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3. Самолёты вышли на пусковые рубежи, что спровоцировало масштабную воздушную тревогу на территории Украины. Также сообщается об активном использовании беспилотников-камикадзе «Герань-2» над украинской территорией.

Антон Голыбин
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