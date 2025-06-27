Гроза с неба: Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики

Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». По его данным, воздушные суда ВКС РФ вышли на пусковые рубежи, что вызвало масштабную тревогу на территории Украины.

Также отмечается, что над украинской территорией уже действуют сотни беспилотников-камикадзе «Герань-2».

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области. Издание «Фокус» уточнило, что в регионе были приведены в действие системы противовоздушной обороны.