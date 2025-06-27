Гроза с неба: Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики
«Военный обозреватель»: ВКС подняли в воздух бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3
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Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». По его данным, воздушные суда ВКС РФ вышли на пусковые рубежи, что вызвало масштабную тревогу на территории Украины.
Также отмечается, что над украинской территорией уже действуют сотни беспилотников-камикадзе «Герань-2».
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области. Издание «Фокус» уточнило, что в регионе были приведены в действие системы противовоздушной обороны.
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 входят в состав дальней авиации России и предназначены для нанесения ударов по важнейшим целям на больших расстояниях. Ту-95МС — турбовинтовой ракетоносец, способный нести крылатые ракеты большой дальности, а Ту-22М3 — сверхзвуковой бомбардировщик, используемый для поражения наземных и морских целей. Оба самолёта регулярно задействуются в учебных полётах и боевых операциях, оставаясь ключевыми элементами стратегического ядерного и неядерного сдерживания.