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Регион
15 июля, 11:53

Восемь детей выпали из окон в Подмосковье за пять дней

Обложка © Life.ru /Шедеврум

Обложка © Life.ru /Шедеврум

В Московской области за пять дней из окон выпали восемь детей, все они получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ксения Мишонова в своём телеграм-канале.

По её данным, большинство пострадавших — дети двух-трёх лет. Инциденты произошли преимущественно на вторых и третьих этажах, но были и более опасные случаи: в Одинцово мальчик четырёх лет выпал с пятого этажа, а в Клину девочка пяти лет — с четвёртого. Оба ребёнка с травмами были доставлены в больницу. В прокуратуре связали происшествия с беспечностью взрослых, оставлявших детей без присмотра у открытых окон.

«Последствия — тяжелейшие травмы, инвалидность, иногда смерть», — подчеркнула Мишонова, призвав не оставлять детей одних и использовать защитные ограничители на окнах.

В Москве шестилетняя девочка выпала из окна девятого этажа
В Москве шестилетняя девочка выпала из окна девятого этажа

Кроме падений из окон участились и случаи утопления детей в водоёмах. Так, в Новой Москве 14 июля произошла трагедия: в реке Десна утонула 12-летняя девочка. По информации столичной прокуратуры, она с двоюродной сестрой без разрешения взрослых пошли купаться, нарушив договорённость о прогулке во дворе.

Александра Мышляева
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