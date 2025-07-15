Восемь детей выпали из окон в Подмосковье за пять дней

В Московской области за пять дней из окон выпали восемь детей, все они получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ксения Мишонова в своём телеграм-канале.

По её данным, большинство пострадавших — дети двух-трёх лет. Инциденты произошли преимущественно на вторых и третьих этажах, но были и более опасные случаи: в Одинцово мальчик четырёх лет выпал с пятого этажа, а в Клину девочка пяти лет — с четвёртого. Оба ребёнка с травмами были доставлены в больницу. В прокуратуре связали происшествия с беспечностью взрослых, оставлявших детей без присмотра у открытых окон.

«Последствия — тяжелейшие травмы, инвалидность, иногда смерть», — подчеркнула Мишонова, призвав не оставлять детей одних и использовать защитные ограничители на окнах.