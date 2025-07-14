Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 20:24

Прокуратура Москвы начала проверку после гибели 12-летней девочки в Десне

Место происшествия на реке Десна. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Место происшествия на реке Десна. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

14 июля в Новой Москве 12-летняя девочка утонула в реке Десна. В столичной прокуратуре сообщили, что трагедия случилась после того, как она вместе с двоюродной сестрой самовольно отправилась купаться вместо разрешённой родственниками прогулки во дворе.

По предварительным данным, обе девочки заплыли на глубину. Погибшая не смогла самостоятельно выплыть и ушла под воду. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Россиянин утонул в Енисее, спасая тонущую школьницу. Его тело так и не нашли
Россиянин утонул в Енисее, спасая тонущую школьницу. Его тело так и не нашли

В связи с трагедией надзорное ведомство обратилось к родителям с призывом усилить контроль за досугом детей. В ведомстве подчеркнули, что особое внимание следует уделить правилам купания: детям можно находиться на водоёмах только под присмотром взрослых и исключительно в специально оборудованных для этого местах. Обучение несовершеннолетних правилам поведения на воде и постоянный родительский контроль могут спасти жизни детей.

Ранее Life.ru писал, что в Мордовии многодетная женщина с дочерью утонули, спасая 13-летнюю девочку. Без матери остались 10 детей.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar