Прокуратура Москвы начала проверку после гибели 12-летней девочки в Десне

14 июля в Новой Москве 12-летняя девочка утонула в реке Десна. В столичной прокуратуре сообщили, что трагедия случилась после того, как она вместе с двоюродной сестрой самовольно отправилась купаться вместо разрешённой родственниками прогулки во дворе.

По предварительным данным, обе девочки заплыли на глубину. Погибшая не смогла самостоятельно выплыть и ушла под воду. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

В связи с трагедией надзорное ведомство обратилось к родителям с призывом усилить контроль за досугом детей. В ведомстве подчеркнули, что особое внимание следует уделить правилам купания: детям можно находиться на водоёмах только под присмотром взрослых и исключительно в специально оборудованных для этого местах. Обучение несовершеннолетних правилам поведения на воде и постоянный родительский контроль могут спасти жизни детей.