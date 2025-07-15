«Ковчег» чуть не отправил на дно катер с туристами в Петербурге — видео тарана

В Санкт-Петербурге теплоход врезался в прогулочный катер, после чего попытался покинуть место происшествия, никто из пассажиров не пострадал. Начата доследственная проверка, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Корабль протаранил катер в Петербурге. Видео © Telegram / СЗТП / Mash на Мойке

«В ходе мониторинга средств массовой информации обнаружено сообщение о том, что ночью 15 июля 2025 года во время движения по Крюкову каналу в Санкт-Петербурге произошел инцидент с судами. Никто из граждан не пострадал», — говорится в тексте.

Следствие проверит соблюдения экипажами правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Как пишет Mash на Мойке, судно «Ковчег» сначала обдало катер водой, а затем попыталось протаранить задним ходом. По словам очевидцев, водитель катера плыл с разрешённой скоростью и не нарушал правил. Туристы пожаловались, что часть личных вещей была испорчена в результате столкновения. К делу также подключилась транспортная прокуратура, ведомство показало момент столкновения с камер уличного наблюдения. Выясняются причины ЧП.