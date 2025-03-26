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26 марта, 05:46

Судно с российскими моряками загорелось в Южной Корее, есть пострадавшие

SHOT: Российские моряки пострадали при пожаре на грузовом судне в Южной Корее

Шесть российских моряков получили травмы при пожаре на грузовом судне вблизи южнокорейского порта Пусан, стало известно SHOT. Предварительная причина ЧП — отказ силовой установки.

Шесть моряков пострадали при пожаре на судне в Южной Корее. Обложка © Telegram / SHOT

Шесть моряков пострадали при пожаре на судне в Южной Корее. Обложка © Telegram / SHOT

Огонь вспыхнул на рефрижераторном судне около 07:14 по местному времени. В этот момент на борту находились 23 российских моряка. На помощь пришёл патрульный катер морской полиции, который находился поблизости. На место происшествия также были вызваны Центральная морская спасательная группа и береговая охрана.

Всю команду удалось эвакуировать, а к 08:00 потушили и пожар. Шестерых пострадавших госпитализировали — у двоих серьёзные травмы и ожоги. Точные причины произошедшего выясняются.

Иностранный танкер задержан в России из-за долгов приморским морякам
Иностранный танкер задержан в России из-за долгов приморским морякам

Спасать недавно пришлось и экипажи столкнувшихся возле берегов Британии коммерческих кораблей. В результате аварии нефтяной танкер и грузовое судно охватил пожар. Не обошлось без пострадавших.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Антон Голыбин
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