Судно с российскими моряками загорелось в Южной Корее, есть пострадавшие

Шесть моряков пострадали при пожаре на судне в Южной Корее. Обложка © Telegram / SHOT

Огонь вспыхнул на рефрижераторном судне около 07:14 по местному времени. В этот момент на борту находились 23 российских моряка. На помощь пришёл патрульный катер морской полиции, который находился поблизости. На место происшествия также были вызваны Центральная морская спасательная группа и береговая охрана.