Судно с российскими моряками загорелось в Южной Корее, есть пострадавшие
SHOT: Российские моряки пострадали при пожаре на грузовом судне в Южной Корее
Шесть российских моряков получили травмы при пожаре на грузовом судне вблизи южнокорейского порта Пусан, стало известно SHOT. Предварительная причина ЧП — отказ силовой установки.
Шесть моряков пострадали при пожаре на судне в Южной Корее. Обложка © Telegram / SHOT
Огонь вспыхнул на рефрижераторном судне около 07:14 по местному времени. В этот момент на борту находились 23 российских моряка. На помощь пришёл патрульный катер морской полиции, который находился поблизости. На место происшествия также были вызваны Центральная морская спасательная группа и береговая охрана.
Всю команду удалось эвакуировать, а к 08:00 потушили и пожар. Шестерых пострадавших госпитализировали — у двоих серьёзные травмы и ожоги. Точные причины произошедшего выясняются.
Спасать недавно пришлось и экипажи столкнувшихся возле берегов Британии коммерческих кораблей. В результате аварии нефтяной танкер и грузовое судно охватил пожар. Не обошлось без пострадавших.
Telegram / SHOT