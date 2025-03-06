Иностранный танкер задержан в России из-за долгов приморским морякам

В порту Находки задержан иностранный танкер Sagar Violet, следовавший под флагом Палау. Корабль принадлежит компании Lagosmarine Ltd, руководство которой три месяца не платит зарплату российским морякам, а также не обеспечивает их достаточным продовольствием на борту. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

«Проверка на судне подтвердила, что моряки уже три месяца не получали зарплату, также есть проблемы с продовольствием. Судно задержано на рейде порта Находка», — пояснил он.

По его словам, владелец танкера должен выплатить экипажу не менее 200 тысяч долларов. Судно получит разрешение выйти в море, когда все долги по зарплате будут выплачены. Об инциденте стало известно около месяца назад. Тогда российские моряки попросили защиты у профсоюза, а Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту выявленных нарушений в конце февраля этого года.

«По предварительной информации, членам экипажей танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi на протяжении длительного времени не выплачивается заработная плата. Кроме того, на одном из судов отмечается дефицит продуктов питания», — подтвердили в ведомстве.