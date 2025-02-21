Буксир освободил танкер «NATIG-ALIYEV» и сухогруз «BEGONIA-S» от цепей в Чёрном море
Судна, столкнувшиеся в Новороссийске, не могли разойтись несколько часов
Судна, которые столкнулись в Чёрном море, не могли разойтись несколько часов. Оказалось, что танкер наехал на сухогруз и судна сцепились. Столкновение случилось между Кабардинкой и Геленджиком на якорной стоянке порта Новороссийск в Краснодарском крае.
В результате происшествия никто не пострадал. Также судна не нанесли никакой экологический ущерб. Информация по материальному ущербу всё ещё уточняется. С применением буксиров танкер был освобожден от цепи, и суда разошлись.
Напомним, что всё происшествие случилось 21 февраля в 06:50 утра. Танкер «NATIG-ALIYEV» сорвался с якоря и столкнулся с сухогрузом «BEGONIA-S». Причиной инцидента стал сильный ветер и волны. Капитаны заявили, что их корабли не получили серьёзных повреждений, однако они не могли разойтись самостоятельно.
Telegram / ЧП Краснодар