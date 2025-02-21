Буксир освободил танкер «NATIG-ALIYEV» и сухогруз «BEGONIA-S» от цепей в Чёрном море

Судна, которые столкнулись в Чёрном море, не могли разойтись несколько часов. Оказалось, что танкер наехал на сухогруз и судна сцепились. Столкновение случилось между Кабардинкой и Геленджиком на якорной стоянке порта Новороссийск в Краснодарском крае.

В результате происшествия никто не пострадал. Также судна не нанесли никакой экологический ущерб. Информация по материальному ущербу всё ещё уточняется. С применением буксиров танкер был освобожден от цепи, и суда разошлись.