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Регион
21 февраля, 17:33

Буксир освободил танкер «NATIG-ALIYEV» и сухогруз «BEGONIA-S» от цепей в Чёрном море

Судна, столкнувшиеся в Новороссийске, не могли разойтись несколько часов

Судна, которые столкнулись в Чёрном море, не могли разойтись несколько часов. Оказалось, что танкер наехал на сухогруз и судна сцепились. Столкновение случилось между Кабардинкой и Геленджиком на якорной стоянке порта Новороссийск в Краснодарском крае.

В результате происшествия никто не пострадал. Также судна не нанесли никакой экологический ущерб. Информация по материальному ущербу всё ещё уточняется. С применением буксиров танкер был освобожден от цепи, и суда разошлись.

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Напомним, что всё происшествие случилось 21 февраля в 06:50 утра. Танкер «NATIG-ALIYEV» сорвался с якоря и столкнулся с сухогрузом «BEGONIA-S». Причиной инцидента стал сильный ветер и волны. Капитаны заявили, что их корабли не получили серьёзных повреждений, однако они не могли разойтись самостоятельно.

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Telegram / ЧП Краснодар

Наталья Афонина
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