Судебные приставы пришли на наращивание ресничек, чтобы забрать иномарку у должников

С февраля 2025 года судебные приставы Выборгского района Северной столицы занимаются делом о взыскании с 32-летнего петербуржца налогов и других долгов на общую сумму почти 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ ФССП России по городу.

По данным ведомства, должник не проживал по месту регистрации и не выходил на связь. В рамках исполнительного производства начался поиск легкового автомобиля мужчины марки Mazda CX-5. К делу подключился судебный пристав по розыску из Выборгского РОСП, который неоднократно отслеживал передвижение иномарки с помощью автоматизированной системы.

В результате выяснилось, что машина в основном находилась на территории МО Парнас в посёлке Парголово, а за рулём сидела молодая женщина — жена должника, против которой также открыты исполнительные производства. Поиск в Интернете показал, что она предлагает услуги по наращиванию ресниц. Судебные приставы явились по указанному адресу работы и изъяли транспортное средство, которое будет продано для покрытия задолженности, если владельцы не расплатятся по счетам.