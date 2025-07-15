Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 13:40

Судебные приставы пришли на наращивание ресничек, чтобы забрать иномарку у должников

В Петербурге судебные приставы забрали у семейной пары должников иномарку

Обложка © ФССП России

Обложка © ФССП России

С февраля 2025 года судебные приставы Выборгского района Северной столицы занимаются делом о взыскании с 32-летнего петербуржца налогов и других долгов на общую сумму почти 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ ФССП России по городу.

По данным ведомства, должник не проживал по месту регистрации и не выходил на связь. В рамках исполнительного производства начался поиск легкового автомобиля мужчины марки Mazda CX-5. К делу подключился судебный пристав по розыску из Выборгского РОСП, который неоднократно отслеживал передвижение иномарки с помощью автоматизированной системы.

В результате выяснилось, что машина в основном находилась на территории МО Парнас в посёлке Парголово, а за рулём сидела молодая женщина — жена должника, против которой также открыты исполнительные производства. Поиск в Интернете показал, что она предлагает услуги по наращиванию ресниц. Судебные приставы явились по указанному адресу работы и изъяли транспортное средство, которое будет продано для покрытия задолженности, если владельцы не расплатятся по счетам.

У Хабиба Нурмагомедова нашли долг перед налоговой почти на два миллиона рублей
У Хабиба Нурмагомедова нашли долг перед налоговой почти на два миллиона рублей

Ранее Life.ru сообщил, что судебные приставы разыскивают Артёма Дзюбу. Футболист оказался под вниманием ФССП из-за неоплаченного штрафа за неправильную парковку Mercedes-Benz ещё в апреле. Задолженность в размере 4500 рублей спортсмен так и не закрыл.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • ФССП России (Судебные приставы)
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar