Судебные приставы пришли на наращивание ресничек, чтобы забрать иномарку у должников
В Петербурге судебные приставы забрали у семейной пары должников иномарку
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С февраля 2025 года судебные приставы Выборгского района Северной столицы занимаются делом о взыскании с 32-летнего петербуржца налогов и других долгов на общую сумму почти 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ ФССП России по городу.
По данным ведомства, должник не проживал по месту регистрации и не выходил на связь. В рамках исполнительного производства начался поиск легкового автомобиля мужчины марки Mazda CX-5. К делу подключился судебный пристав по розыску из Выборгского РОСП, который неоднократно отслеживал передвижение иномарки с помощью автоматизированной системы.
В результате выяснилось, что машина в основном находилась на территории МО Парнас в посёлке Парголово, а за рулём сидела молодая женщина — жена должника, против которой также открыты исполнительные производства. Поиск в Интернете показал, что она предлагает услуги по наращиванию ресниц. Судебные приставы явились по указанному адресу работы и изъяли транспортное средство, которое будет продано для покрытия задолженности, если владельцы не расплатятся по счетам.
Ранее Life.ru сообщил, что судебные приставы разыскивают Артёма Дзюбу. Футболист оказался под вниманием ФССП из-за неоплаченного штрафа за неправильную парковку Mercedes-Benz ещё в апреле. Задолженность в размере 4500 рублей спортсмен так и не закрыл.