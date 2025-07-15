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15 июля, 14:09

Картаполов: Кругозор Мединского в 1500 раз превышает эрудицию Рютте

Обложка © ТАСС / Бжахова Алена

Обложка © ТАСС / Бжахова Алена

Кругозор российского переговорщика Владимира Мединского несопоставим с эрудицией генсека НАТО Марко Рютте. Потому что советник президента РФ действительно разбирается в том, о чём говорит, в отличие от бывшего премьер-министра Нидерландов. Об этом заявил Life.ru глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов ответил на заявление Рютте о Мединском. Видео © Life.ru

«Кругозор Мединского — это как у 1500 Рютте. Потому что Мединский разбирается в том, что говорит. Судя по последним заявлениям Рютте, этот парень с головой дружит слабо», — сказал Картаполов.

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Напомним, Рютте раскритиковал состав российской делегации на переговорах в Стамбуле, пренебрежительно отозвавшись о главе делегации как об «каком-то историке». По его мнению, со стороны Москвы в Стамбуле не было «серьёзных людей». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о некомпетентности Рютте, подчеркнув важность знания истории для решения любых проблем.

Александра Мышляева
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