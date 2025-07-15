Российским полицейским начали «компенсировать» неполученные взятки

Полицейским в Ростовской области начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. Об этом заявил начальник ГУМВД России по региону Александр Речицкий. Это называют поощрением «за стойкую антикоррупционную позицию».

«В последнее время мы ввели в практику: за стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий», — сказал он журналистам.

Речицкий добавил, что только за последние два месяца было возбуждено более 25 дел по статье 291 УК РФ («дача взятки»). Он подчеркнул, что каждая предложенная взятка возвращается сотруднику в полном объёме, в котором её предлагали.

Также он сообщил, что за первое полугодие 2025 года в регионе выявили 767 коррупционных преступлений, значительная часть которых связана с экономической сферой. Было пресечено 260 случаев взяточничества, из них 135 выявлены сотрудниками МВД.