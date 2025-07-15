Москвичка, у которой нет друзей, пригласила на день рождения незнакомцев в соцсетях — пришло 100 человек
SHOT: В Москве одинокая девушка позвала на день рождения около 100 незнакомцев
Москвичка, у которой нет друзей, позвала незнакомцев на день рождения в соцсетях. На приглашение откликнулось около ста человек, которые пришли к имениннице с подарками, однако девушка не стала устраивать застолье и кормить внезапных гостей. Кадрами делится SHOT.
Москвичка собрала незнакомцев на день рождения. Видео © Telegram / SHOT
Арзу не с кем было отметить 26-летние, и она в шутку позвала всех желающих. Ролик неожиданно посмотрели 30 тысяч человек, и многие стали писать, что придут. В итоге девушке пришлось арендовать огромное помещение, чтобы всех вместить. На банкет и аниматоров денег уже не хватило. Сказала — если чего-то хотите, покупайте сами. Довольная девушка вторую неделю распаковывает подарки от незнакомцев: украшения, косметику, посуду и ещё много всего. Вся квартира завалена цветами.
Ранее Life.ru писал, что в Нижегородской области поймали «Гринча – похитителя подарков». Мужчина ночью проник в дом к имениннице и унес всё, что ей подарили на день рождения. Инцидент случился в городе Кстово. Злоумышленника задержали, он объяснил свой поступок желанием выпить. Оказалось, что он следил за праздником.
Обложка © Telegram / SHOT