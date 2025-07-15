Москвичка, у которой нет друзей, пригласила на день рождения незнакомцев в соцсетях — пришло 100 человек

Москвичка, у которой нет друзей, позвала незнакомцев на день рождения в соцсетях. На приглашение откликнулось около ста человек, которые пришли к имениннице с подарками, однако девушка не стала устраивать застолье и кормить внезапных гостей. Кадрами делится SHOT.

Москвичка собрала незнакомцев на день рождения. Видео © Telegram / SHOT

Арзу не с кем было отметить 26-летние, и она в шутку позвала всех желающих. Ролик неожиданно посмотрели 30 тысяч человек, и многие стали писать, что придут. В итоге девушке пришлось арендовать огромное помещение, чтобы всех вместить. На банкет и аниматоров денег уже не хватило. Сказала — если чего-то хотите, покупайте сами. Довольная девушка вторую неделю распаковывает подарки от незнакомцев: украшения, косметику, посуду и ещё много всего. Вся квартира завалена цветами.