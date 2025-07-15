«Ой, что-то я не то сказал»: Телеведущий Юрий Вяземский попал в скандал из-за слов о Липецке

Телеведущего Юрия Вяземского, известного по программе «Умницы и умники», обвинили в оскорблении жителей Липецка. Однако сам он заявил, что не произносил тех слов, которые ему приписывают. Об этом пишет «Ридус».

«Если ты дурак, живи в Липецке… Ой, что-то я не то сказал, простите... Мне как-то всё равно что в Липецке об этом подумают. Важно, чтобы меня любили тамбовские», — запись с таким высказыванием Вяземского была опубликована в Сети.

По его словам, он никогда не говорил ничего подобного, поскольку знает, как можно подделать запись. Телеведущий также отметил, что относится к Липецкой области с уважением, так как она ранее входила в состав Тамбовской губернии, и подчеркнул, что не мог сказать такую нелепость.

«Я такого не говорил никогда. Вы сами понимаете, как сейчас видеозапись можно сделать. У меня нежнейшее отношение к Липецкой области, потому что она некогда была частью Тамбовской губернии. Такую глупость я не мог сказать», — сказал он.

Несмотря на это, Никита Кичапин, первый заместитель координатора ЛДПР в Липецкой области, написал жалобу на имя генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Он требует, чтобы Вяземского отстранили от эфира и не показывали его программы до тех пор, пока он не извинится перед жителями Липецка.