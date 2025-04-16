«Метят зловонием памятные исторические даты»: Захарова сравнила русофобские режимы с животными

Русофобские режимы напоминают животных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, эти режимы «рефлекторно метят своим зловонием памятные исторические даты».

Дипломат таким образом отреагировала на планы Владимира Зеленского собрать в Киеве глав стран Европейского союза (ЕС) на 9 Мая. Захарова назвала это кощунством.

«Это как у животных, у них есть такое понятие, такой рефлекс, они не могут от него избавиться, они не в силах – рефлекс метить всё. То есть, подбежал к дереву, лапу поднял – и это уже его дерево. Так устроена природа. Человек-то по-другому прошит. Но здесь-то именно такая логика рефлекторного помечания своим зловонием памятных исторических дат», — пояснила дипломат в эфире радио Sputnik.

Представитель МИД РФ добавила, что Зеленский даже не скрывает этого, а, наоборот, везде об этом говорит. Кроме того, Захарова назвала подобные планы главаря киевского режима «театром абсурда».