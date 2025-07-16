Комитет Госдумы одобрил штрафы до 50 тыс рублей за передачу номера другому лицу

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил во втором чтении поправки, предусматривающие введение штрафов до 50 тысяч рублей за незаконную передачу абонентского номера другому лицу. Соответствующие изменения предложено закрепить в новой статье 13.29.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно поправкам, за передачу абонентского номера или предоставление возможности пользоваться услугами связи с нарушением законодательства гражданам может грозить административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей сумма штрафа составит от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей. Санкции будут применяться в случае передачи номера лицам, не являющимся сотрудниками компании или не заключившими соответствующий договор.

Вместе с тем кратковременная безвозмездная передача номера для личного пользования не будет считаться административным правонарушением.

Поправки внесены в рамках законопроекта о штрафах за определённые правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности и опубликованы в думской электронной базе.