В России с 2026 года изменятся правила поступления на государственную службу

С 1 января 2026 года в России вступят в силу новые требования к оформлению личной фотографии для поступающих на государственную и муниципальную службу. Соответствующие изменения прописаны в документах, опубликованных Правительством РФ.

Согласно новым правилам, фотография, прилагаемая к анкете, должна быть выполнена крупным планом – на ней должны чётко помещаться голова и верхняя часть плеч человека, а расстояние от верхней части головы до подбородка не должно превышать 80% размера снимка. Глаза кандидата должны быть открыты и не заслонены волосами. Исключения допускаются лишь в случае медицинских показаний: тогда разрешаются фотографии в тёмных очках или с повязкой на глазах.

Кроме того, устанавливаются строгие требования к формату файла: допустимы форматы JPEG, JPG, PNG или BMP, размер файла не должен превышать 10 мегабайт. Фото должно быть цветным, высотой 6 см и шириной 4 см, с разрешением не менее 300 точек на дюйм.

Для хранения данных анкет будет применяться формат ZIP-архива, а в печатные версии анкет включат QR-коды, по которым можно будет воспроизвести содержимое архива. Детализированные требования и параметры хранения электронных анкет Минцифры России планирует разработать в январе 2025 года.

Ожидается, что новые правила сделают процесс оформления документов более стандартизированным и помогут повысить качество обработки заявлений на государственную и муниципальную службу.